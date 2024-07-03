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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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Komite, gündemindeki “Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı”nı ele alarak, oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti. 
Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. 
Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, komite üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.
 
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