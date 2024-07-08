"Bayrağımız, 50. yıldönümüne hazır"

Büyükelçi Feyzioğlu, Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağının, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü kutlamalarına hazırlandığını vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türkü’nün Beşparmak Dağları’na attığı imza olan bayrağın, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü kutlamalarına hazırlandığını duyurdu.

Feyzioğlu, bayrağın yıllardır bekleyen ot temizliğinin tamamlandığını ve zorlu coğrafi koşullara rağmen titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Feyzioğlu, “Kot farkı yüz metreyi bulan, 150 bin metrekarelik sarp arazide, yer yer insan boyunu aşan kayaların üzerinde ve arasında, insan eliyle kısa sürede çok zor bir iş gerçekleştirildi” dedi.

Projeye Türkiye – KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini ileten Feyzioğlu, KKTC tarafını yakından takip eden ve her türlü desteği sağlayan Başbakan Ünal Üstel’e de şükranlarını sundu.

Feyzioğlu, “TC Lefkoşa Büyükelçiliğimiz KEİ Ofisi’nde fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarıma, bu projeye gönül veren Başkan Tanju Müezzinoğlu’nun şahsında KKTC Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği’ne ve sahada çalışan tüm işçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Bayrağın, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü etkinliklerinde Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak yeniden parlayacağı belirtildi.

