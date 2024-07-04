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İrem Derici Kıbrıs tatilinde

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İrem Derici Kıbrıs tatilinde
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Ünlü sanatçı İrem Derici tatil için geldiği ülkemizde Kıbrıs gecelerinde efkar dağıttı. 
Gönyeli’deki Bizim Meyhane’ye giden ünlü sanatçı burada hem eğlendi hem de Kıbrıs yemeklerinin tadına baktı.
Derici, Girne Lord’s Palace Otel’de ise deniz keyfi yaparak bikinili pozlarını paylaştı.
 
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