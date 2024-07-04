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Polisin 60'ıncı gurur yılı

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Polis Örgütü’nün Kuruluşu’nun 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nde resepsiyon düzenlendi

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Polisin 60'ıncı gurur yılı
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Polis Örgütünün Kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğünde resepsiyon düzenlendi.
Gecede, Polis Örgütü için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi de yapıldı. Baş Mufettiş Aydan Arifoğlu kendi yazdığı Polisim isimli şiiri okudu. Gecede, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) da müzik dinletisi sundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Osmanlı Döneminden itibaren Kıbrıs Türk Polisinin kendini geliştirdiğini, halkın asayiş  ve güvenliği için çok önemli görevler ifa ettiğini söyledi.
Polis teşkilatının her gün güçlenmekte olduğunu belirten Tatar, teknoloji ve araç gereçlerin Teşkilata dahil edilmesi  ve Polis Okulundan çıkan genç polislerle çok daha etkin görev yapabilmenin gurur ve iftihar kaynağı olduğunu belirtti.
Polisin özellikle gümrük ve kara para aklama olaylarında uluslararası teşkilatlarla her tür işbirliğini yapabilmesinin ve kendisini geliştirmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Polisinin, Türkiye devletinin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle “uluslararası örgütlerle her tür iş birliğini yapabilecek bir polis teşkilatı” noktasına geldiğini kaydetti. 
Tatar, “her türlü illete karşı” mücadele veren polisin elinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
 
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