İnşaat Mühendisleri Odası, Mehmet Asi Göze’yi anma paneli düzenledi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Odanın eski başkanı, Yeni Kıbrıs Partisi kurucusu, Halk-Der'in kurucusu ve başkanı Mehmet Asi Göze’yi ölümünün 30. yıl dönümünde düzenlediği panelle andı.

İMO’dan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda düzenlenen panel açılış konuşmaları ile başladı. Ardından panele konuşmacı olarak katılan Özer Seyitali, Rasıh Keskiner, Sümer Kaya, Duygu Göze, Mehmet Akal, Themos Demetriou ve Kemal Aktunç Mehmet Asi Göze’yi anlattı.

Panelde konuşmacılar 44 yaşında vefat eden Mehmet Asi Göze’nin, kısacık hayatını İnşaat Mühendisleri Odası'na ve çok sevdiği ülkesine adadığını vurguladı.

Göze’nin hayatı anlatılırken “1977 yılında kurulan Halk-Der’in kurucu üyesi ve ilk genel başkanı olan Göze, 6 Ağustos 1979 tarihinde yayın hayatına başlayan ve 1980 yılında yayınlanan Bağımsızlık Yolu isimli sosyalist derginin de genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. 30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi’nin kurucu üyesi ve örgütlenme sekreteri olarak da görev yapmıştır.” denildi.

Konuşmacılar, Mehmet Asi Göze'nin üniversite yıllarından başlayan mesleğine olan büyük tutkusunu, insan sevgisini, ülkesi için bir şeyler yapma çabasını, siyasi duruşunu, bireysel değil toplumsal kalkınma için yaptığı çalışmaları ve ödediği bedelleri katılımcılara kendi perspektiflerinden aktardı.

Oda açıklamasına göre panelde ayrıca, Göze’nin en büyük sloganı olan “Bağımsız Kıbrıs, bütün halklar kardeştir” sloganının arkasındaki felsefe konuşuldu; Göze'nin dünya görüşünün pratiğine yansımasından övgü ile söz edildi ve ETEK ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile ilişkilerin geliştirilmesi için yoğun çaba harcadığından bahsedildi.