Polisiye olaylar

İskele’de hırsızlıktan aranan ve tutuklanan kişinin ikamet izinsiz olduğu da ortaya çıktı

Hırsızlık suçundan aranan ve dün tutuklanan S.F.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği de tespit edildi.Polis basın bültenine göre, S.F. 6-10 Haziran tarihleri arasında İskele’de yedi kişiden Bangladeş’teki ailelerine göndermek amacıyla 199 bin 536 TL parayı emaneten almış ancak ailelerine göndermeyerek tasarrufuna geçirmişti.-Erdendoğ evinde ölü bulunduGirne’de 61 yaşındaki Hüseyin Erdendoğ dün evinde ölü bulundu. Erendoğ’un ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.-Ercan’da uyuşturucuÖte yandan Ercan Havalimanı'nda dün yurt dışına çıkmak isteyen 25 yaşındaki A.Y.K.’nin (E-25) valizinde yapılan aramada; öğütücü ve yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.Y.K. tutuklandı.-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan üç kişi tutukladıPolis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.-21 yaşındaki Abdelgadır’ın kayıp olduğu bildirildiHaspolat’ta sakin 21 yaşındaki Ahmed Mohamed Yousıf Abdelgadır’ın kayıp olduğu bildirildi.Polise dün verilen bilgide, Abdelgadır’ın salıdan beri kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.