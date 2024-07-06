İngiltere’de 14 yıl sonra İşçi Partisi iktidarı

İngiltere'de düzenlenen seçimlerde İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidar oldu. Tarihi hezimet için özür dileyen Muhafazakar Başbakan Sunak istifa etti. Kral 3. Charles hükümeti kurma görevini İşçi Partisi lideri Keir Stramer'a verdi

İngiltere'de merkez sol İşçi Partisi, önceki gün düzenlenen parlamento seçimlerinde tarihi zafer kazandı.

Başbakan Rishi Sunak'ın partisini yenerek 14 yıllık çalkantılı Muhafazakâr Parti dönemine son veren İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ülkenin yeni başbakanı olacak.

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarasına 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Partinin sandalye sayısı 131'e düştü.

DEĞİŞİM KAZANDI

Yenilgiyi kabul eden Sunak, bugün Buckingham Sarayı'na giderek istifasını Kral 3. Charles'a sundu. Sunak, Başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada "Özür dilerim. Bu iş için elimden geleni yaptım ama siz hükümetin değişmesi gerektiğine dair net bir sinyal gönderdiniz" ifadelerini kullandı.

Kral Charles, bir araya geldiği İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a yeni hükümeti kurma görevini resmen verdi.

Downing Street'te coşkuyla karşılanan yeni Başbakan Starmer, "Ülkemiz değişime oy verdi" dedi.

BİRÇOK BAKAN PARLAMENTOYA SEÇİLEMEDİ

Seçimde aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

Avrupa Birliği karşıtı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage ilk kez milletvekili seçildi.

Muhafazakârlar, seçmenlerin hayat pahalılığı krizi, başarısız kamu hizmetleri ve bir dizi skandal nedeniyle kendilerini cezalandırmasıyla parti tarihindeki en büyük hezimeti yaşadı. Muhafazakar Parti'nin son kabinesinde yer alan birçok bakan milletvekili olamadı.

