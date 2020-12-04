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İlik bekleyen hastalara umut oldular

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Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine örnek vererek kayıt yaptıran üç gönüllü, ilik nakli bekleyen hastalara kök hücre bağışında bulundu

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İlik bekleyen hastalara umut oldular
 
 
Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine örnek vererek kayıt yaptıran 3 gönüllü Fatoş Hacıoğlu, Sevgi Özbarışçı ve Elçin Alıkan, ilik nakli bekleyen hastalara kök hücre bağışında bulundu.
Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 3 gönüllü bağışçı, Ekim ve Kasım aylarında uyumlu oldukları hastalar için kök hücre bağışı yaptı. 
Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi Suzan Gürel, vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, böylesi anlamlı bir bağış ile hastalarına tamamen gönüllük çerçevesinde el uzattıkları için donörlere teşekkür etti.
Gürel, 2000 yılından bugüne kadar 73 Kıbrıslı Türk donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaptığını belirtti.
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