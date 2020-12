Girne’nin kültür sanat ve eğitimine dev katkı

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre Ve Sergi Sarayı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla açıldı.Kullanıcıların 250 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişebileceği, son teknoloji ile donatılan Büyük Kütüphane, 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet verecek

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel:“Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Ailesi olarak ülkemize kazandırdığımız her eserin bizim bu topraklardaki köklerimizi derinleştirdiğine, anavatanımız Türkiye’mizle ve dünyayla daha da bütünleştirdiğine inanıyoruz”Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane İle Girne Üniversitesi Kültür, Kongre Ve Sergi Sarayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı görkemli bir törenle açıldı.Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılış töreni görkemli bir törenle gerçekleştirildi.Ev sahipliğini Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Enver Haskasap’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta Günsel Ailesi olmak üzere bu yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.KKTC’nin gelecekte de yaşaması gerektiğinin altını çizen Tatar, anavatan Türkiye’ye ile tek vücut olan yeni bir siyaset anlayışıyla, artık Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletli bir çözümden yana olduklarını söyledi. Tatar, açılışı yapılan bu tür eserlerin de katkısıyla bunu dünyaya duyurmaya devam ettiklerini vurguladı.Tatar Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin 250 bin adet kitabın yanı sıra YDÜ Büyük Kütüphane ile kurulan bağlantı sayesinde elektronik ve dijital dünyanın imkanlarıyla 650 milyon esere ulaşılmasını sağladığını ve böylece dünyanın bir parçası haline geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasının cesur üyelerine sahip çıkılmasının ve önlerinin açılmasının da çok önemli olduğunu belirterek, Dr. Suat Günsel ve Günsel Ailesi’ne KKTC’ye kazandırdıkları kalıcı eserler için bir kez daha teşekkür ederek sözlerini bitirdi.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasına, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın KKTC ve Girne’nin kültür, sanat ve eğitim hayatına çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.2013’te açılan Girne Üniversitesi’nin sadece yaratacağı nitelikli eğitim olanaklarıyla değil toplumu önceleyen bir misyonla başta sağlık ve kültür sanat olmak üzere topluma temas eden, yaşayan, dinamik bir üniversite olma hedefiyle kurulduğunu belirten Prof. Dr. Günsel, yeni bir üniversite için iddialı gibi görünen bu hedefi koyarken, Günsel Ailesi’nin, başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere eğitim kurumlarıyla biriktirdiği, bugün 42 yıla ulaşan tecrübesinin verdiği güce güvendiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Günsel, “Tam 42 yıldır ülkemizin eğitim sistemi ve geleceği için güçlü adımlar atmayı sadece bir görev veya misyon olarak görmüyoruz. Bu bizim için eğitimin gücüne olan inancımız ile devam eden bir gelenektir. Bir inançtır. Bir aşktır. Bir varoluş ve kökleşme davasıdır” ifadelerini kullandı.Aradan geçen yaklaşık 7 yılda, Girne Üniversitesi’nin kat ettiği yolun ve geldiği noktanın önemine de değinen Prof. Dr. İrfan Günsel, açılışı yapılan Büyük Kütüphane ile toplumun ve bölge halkının nitelikli bilgiye ulaşma imkanlarını zenginleştirirken diğer yandan Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın ev sahipliği yapacağı sergiler, kültür sanat organizasyonları ve bilimsel kongre ve etkinlikler ile toplumsal hayata renk, hareket ve nitelik katmayı hedeflediklerini vurguladı.Prof. Dr. İrfan Günsel, sözlerini “Kullanıcıların 250 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayabileceği, çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet verecek” ifadesiyle sürdürdü.Yakın zamanda Near East Bank’ın yeni Genel Müdürlük Merkez Binası, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü, Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi ve Surlariçi Şehir Müzesi’nin açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bütün bu açılışların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 37’nci yıl dönümü vesilesiyle yapıldığının altını çizdi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemize kazandırmaktan gurur duyduğumuz bu eserler, Günsel Ailesi ve kurumlarının Cumhuriyetimize sahip çıktığının bir nişanesi olarak Cumhuriyetimize yaraşır bir saygı duruşudur” dedi.“Bizim için, Cumhuriyet demek, ülke demek, vatan demek, geceyi gündüze katarak çalışmak ve kazandırdığımız eserlerle bu topraklara kök salmak demektir” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel. “Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Ailesi olarak ülkemize kazandırdığımız her eserin bizim bu topraklardaki köklerimizi derinleştirdiğine, anavatanımız Türkiye’mizle ve dünyayla daha da bütünleştirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızın merkezine güzel adamızı, Kıbrıs’ımızı koyuyoruz. Günsel Ailesi olarak önceliğimiz ülkemizin kalkınması, gelişmesi, Türkiye’miz ve dünya ile entegre olarak zincirlerini kırmasıdır. Attığımız her adımın, yaptığımız her yatırımın temel amacı bu hedefe hizmet etmektir. İşte bu nedenledir ki biz tüm yatırımlarımızı ülkemize yaptık, yapmaya da devam edeceğiz“ dedi.Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise törene katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, diğer yatırımlarda olduğu gibi açılışı yapılan yatırımlarda da Günsel Ailesi’nin 42 yıllık eğitim deneyiminin gücünü yanlarında hissettiklerini belirtti.Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, açılışı yapılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın 60 iş gününde ve üç yüz altmış bin iş saatinde büyük bir emekle inşa edildiğinin altını çizdi. Büyük Kütüphane’nin çeyrek milyonu aşan kitabı ve yarım milyarın üzerindeki dijital kaynakla hizmete girdiğini dile getiren Salihoğlu, üstlendikleri sosyal sorumluluk çerçevesinde, Girne halkına ve talep eden her kesime hizmet vereceklerini söyledi.Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, sözlerinin devamında, Girne Üniversitesi’nin bugün ön lisans, lisans, lisansüstü ve tıpta ihtisas olmak üzere toplam 69 programla, 13 fakülte, 2 Yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 2 araştırma merkezi, uzaktan eğitim merkezi ve 60+ Tazeleme Üniversitesi ile eğitim verdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Salihoğlu “Bilimsellikten ve kaliteden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız uluslararası bilimsel yayınlarla da önemli bir konumdayız” dedi.Açılış konuşmalarının ardından Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı kurdele kesilerek resmen açıldı.Kütüphanede bulunan deniz manzaralı çalışma masaları dikkat çekiyor