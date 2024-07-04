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“İki tarafın pozisyonları sertleşti”

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Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Kıbrıs konusunda iki tarafın belirli planlarla ilgili pozisyonlarının sertleştiğini gördüklerini ifade etti

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“İki tarafın pozisyonları sertleşti”
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Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “BM Güvenlik Konseyi İki Tarafı da Ortada Bıraktı” başlıklı haberinde, Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi VasilyNebenzya’nın New York’taki BM Genel Merkezinde basını bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularına da yanıt verdiğini yazdı.
Basını bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamada, Holguin’in adayı ziyaret ettiğini, taraflarla görüştüğünü ve tarafların bulunabilecek uzlaşmacı bir çözümden çok uzakta olduklarını tespit ettiğini söyleyenNebenzya, KİPE’nin bir sorusunu yanıtında “Bu talihsiz bir durumdur ancak sahip olduğumuz son şans 2017 yılında CransMontana’daydı. Bu fırsat kaçtı ve o zamandan bu yana Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde gözle görülür ve somut bir ilerleme yaşanmadı” ifadelerini kullandı.,
Öte yandan iki tarafın belirli planlarla ilgili pozisyonlarının sertleştiğini gördüklerini de ifade eden Nebenzya, şu an Holguin’in görev süresinin uzatılması konusunun gündemde olduğunu ve kişisel temsilcisi olduğundan bu konudaki yetkinin Guterres’te olduğunu belirtti.
Holguin’le ilgili kararı almanın Guterres’e ait olduğunu dile getiren Nebenzya, ColinStewart’ın yapacağı bilgilendirme konusunda ise bunun sahadaki gelişmeler ve karşı karşıya bulunduğu konularla alakalı olacağını ve bu bilgilendirmeden özel bir şey çıkmasını beklemediğini ekledi.
 
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