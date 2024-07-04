“Tatar’ın tezleri kabul edilemez”

Rum lider Hristodulidis, doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar ve doğrudan temasların egemen eşitlik ve iki devletle aynı şey olduğunu söyledi ve bunun farklı isimlere sahip olan aynı yaklaşımdan ibaret olduğunu belirtti

Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi Vasily’nin açıklamalarıyla ilgili olarak kendisine soru yöneltilen Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından kamuoyu önünde yapılan açıklamaların sebebini bilmediğini söyledi.

Rum lider, bu açıklamanın, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığını devralması nedeniyle BM’deki Rus daimi temsilci tarafından düzenlenen basın toplantısında yapıldığına işaret ederek, Güvenlik Konseyi'nin henüz bilgilendirilmediğini hatırlattı.

Hristodulidis “Bilgilendirmeyi beklemek lazım. BM Güvenlik Konseyinin bilgilendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesini de belirleyen budur” ifadelerini de kullandı.

Gazete, Hristodulidis’in var olan zorluklar, farklı yaklaşımlar ve problemlere rağmen Holguin’in çabasını sürdürmesine dair isteğini ortaya koyduğunu da ifade etti.

Tüm paydaşların gereken siyasi iradeyi göstermesi durumunda Holguin’in çabasının arzu edilen sonuç olan müzakerelerin yeniden başlamasına yol açabileceğini dile getiren Hristodulidis, başka bir soruya yanıtında ise Holguin’in raporunu 10 Temmuz’da sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın doğrudan ticaret ve doğrudan uçuşlar konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili soru üzerine ise Hristodulidis, bunların Tatar’ın bilindik tezleri olduğunu öne sürerek, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceği iddiasında bulundu.

Doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar ve doğrudan temasların egemen eşitlik ve iki devletle aynı şey olduğunu ileri süren Hristodulidis, bunun farklı isimlere sahip olan aynı yaklaşımdan ibaret olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Rum tarafının KKTC’deki Rum malları konusunu kendi politikasına alet ettiğine dair açıklamaları konusunda ise Hristodulidis, konuyu hiçbir şekilde siyasi hale getirmediklerini öne sürdü.

Hristodulidis “Bir mevzuat ihlali olduğunda, temel insan haklarından biri olan mülkiyet hakkı ihlal edildiğinde tabi ki hareket edeceğiz. Buna kayıtsız kalmayacağız” iddiasında da bulundu.

Holguin’in Londra’da Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesini de değerlendiren Hristodulidis, görüşmede ele alınanlar konusunda bir ilk bilgilendirmeye sahip olduğunu, bununla birlikte Tatar’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı öne çıkan bir şey olmadığını söyledi.

