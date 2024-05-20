Hayvan üreticileri Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı

Hükümetin hayvancılık politikaları protesto ediliyor

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

Hamitköy Çemberi ve Gönyeli Çemberinde toplanan üreticiler, “Tofaş Işıkları” olarak bilinen güzergahtan saat 11.45'te Lefkoşa’ya giriş yaptı.

Traktörler ve iş araçlarının üzerine pankartlar asan üreticiler kornalar eşliğinde Tarım Bakanlığına ilerliyor.

Eylemciler, ilk açıklamayı Tarım Bakanlığı önünde yapacak.