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Benter, angiotensin sistemi üzerine dünyada en çok yayın yapan kişi oldu

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Prof. Dr. İbrahim Benter, diyabet hastalığı ve kalp-damar tedavileri konusunda angiotensin sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla dünyada en çok yayın yapan bilim insanı olarak öne çıktı

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Benter, angiotensin sistemi üzerine dünyada en çok yayın yapan kişi oldu
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Prof. Dr. İbrahim Benter, diyabet hastalığı ve kalp-damar tedavileri konusunda angiotensin sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla dünyada en çok yayın yapan bilim insanı olarak öne çıktı.

Bu alanda çalışma yapan ve makale yayınlayan 1820 yazar arasından en çok yayın yapan bilim insanı olarak İbrahim Benter öne çıkarken, en çok yayın yapan ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini döneminde isminden başarıyla söz ettiren Benter’in genel müdürlük döneminde gerçekleştirdiği reformlar ve projeler halen uygulamada.

Uluslararası Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. İbrahim Benter, diyabet ve hipertansiyon üzerine araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu başarıları, bilimsel toplulukta ve ilaç endüstrisinde olduğu kadar idari alanda da büyük takdir topluyor.

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