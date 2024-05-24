Havalimanı'nda güvenlik zafiyeti!

Havalimanı'nda GPS sistemi arıza verdi, bir uçak yarım saat boyunca iniş gerçekleştiremedi

Emrullah Turanlı’nın büyük ortağı olduğu ve T&T’nin işletmeciliğini yaptığı Havalimanı’nda önceki gün GPS sistemi arıza verdi, uçak yarım saat boyunca iniş yapamadı.

İstanbul – Ercan seferinde yaşanan kabus dolu anlar, hava güvenliğinin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi, hava trafiği güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

İstanbul-KKTC seferinde yaşanan olayda, pilotun açıklamasına göre, GPS sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle uçak inişe geçtiği anda yeniden havalandı ve yarım saatlik bir tur atmak zorunda kaldıktan sonra ancak iniş yapabildi.

Yaşanan olay, havalimanının sadece ticari kazanç hedefiyle değil, öncelikli olarak halkın güvenliğini sağlama sorumluluğuyla işletilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, konuyla ilgili Kıbrıs Postası tv'ye yaptığı açıklamada, "Sorunun ne zaman giderileceği ile ilgili hava trafik olarak herhangi bir öngörümüz yok" dedi.

Mustafa Sofi, bölgede GPS'lerin sinyallerindeki bozukluğun arttığına dair açıklamalarda bulundu.

Sofi'ye göre, son zamanlarda bölgede yaşanan GPS'lerin uyarı verme sebebi sinyal bozucular ve yaşanan savaşlar.

Sivil Havacılık Örgütü'nün de bu konuda uyarılarda bulunduğunu aktaran Sofi, GPS'lerin uçağı bulunduğu konumdan farklı noktada gösterdiğini ifade ederek, uçağın bulunduğu konumu alakasız bir yer gibi okuduğunu ve bu sebepten 'iniş yapma' uyarısı verdiğini söyledi.

"GÜNEY'DE DE AYNI SORUN VAR"

"Güney'de de aynı sorun var. Son dönemde arttı" diyen Sofi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün de konuyla ilgili uyarılarda bulunduğunun altını çizdi.

Sofi, "Uçak aslında iniş yapması gereken yerde oluyor ancak inişe geçtiğinde GPS uyarısı alıyor. İnsanlar inişe geçen uçak yeniden havalandığında doğal olarak panik oluyor" dedi.

GPS SİSTEMİ NEDİR?

Havacılıkta GPS, uçakların doğru konumlarını belirlemek ve istikrarlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için hayati bir araçtır. Özellikle uçuş sırasında hava trafik yönetimi, yolculuk süresi hesaplama ve hedeflenen varış noktasına doğru yönlendirme gibi faktörlerde GPS büyük bir avantaj sağlar.

GPS, uçaklara hassas konum bilgileri sağlar ve seyir hızını, yüksekliği ve rotayı doğru bir şekilde hesaplar. Bu sayede pilotlar, hedeflerine güvenli ve verimli bir şekilde ulaşabilirler.

GPS sistemleri, uçaklara gerekli bilgileri sağlayarak güvenilir bir seyahat sunar. GPS, hedeflenen varış noktasına ulaşmak için gereken hava sahası koridorlarını ve yaklaşma entegre eder. Böylece, uçaklar doğru şeritleri takip eder ve güvenli bir şekilde iniş yapar.

