Gaziveren'de yol karmaşası

Gaziveren'de kırsal kesim arsalarına giden yolu, kendi arazisinden geçtiğini gerekçe göstererek kapatan Tevfik Sekmen “Ben KKTC tapusunu tanımıyorum. İngiliz zamanından koçanım var. Gelsinler açabilirseler açsınlar” dedi

Gaziveren bölgesinde Tevfik Sekmen isimli vatandaş turizm bölgesine ve kırsal kesim arsalarına giden yolu kendi arazisinde geçtiğini gerekçe göstererek kapattı.İçişleri Bakanlığı haritalarına bakıldığında bölgeye giden 3 metrelik bir resmi yol olduğunu görünüyor ancak Sekmen “Ben KKTC tapusunu tanımıyorum. İngiliz zamanından koçanım var. Gelsinler açabilirseler açsınlar” diyor.Öte yandan İçişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından Hasan İslamoğlu’nun 29 Mayıs 2013 tarihinde söz konusu yolla ilgili Güzelyurt Kaymakamlığı’na yazdığı dilekçede söz kapatılan yolun 1946 yılında tapuya işletildiğini ve kamu yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor.Söz konusu yolu kapatan Tevfik Sekmen isimli vatandaş, yolun kendi arazisinden geçtiğini, yolun başka yerden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.Kendisinin koçanlı arazisinden yol geçmesine müsaade etmeyeceğini ifade eden Sekmen “Bir talebim yok. Yolun geçirildiği yer benim koçanlı malım” dedi.“Ben KKTC tapusunu tanımıyorum. İngiliz zamanından koçanım var. Avukatımı da danışarak yolu kapattım. Gelsinler açabilirseler açsınlar” diyen Tevdik Sekmen şöyle konuştu:“Bunlar 1946’yı uydurdular. Afrodite ve kırsal kesime yol bulunsun diye benim malımı bölecekler. Ben bu konuda tapuyu dava ettim. İtirazın varsa dava aç dediler açtım. Tapu mahkemeye de gelmedi. Beni davet ettiler konuştuk, bana sözler verdiler davayı geri çektim. Hiç bir şey yapılmadı. Geçit görünüyormuş, komite yol olduğuna kanaat getirdiler. Benim arazimin bölünmesine iznim yok.”Bölge halkı, kapatılan yolun resmi bir yol olduğuna dikkat çekerek “Devlet yolu derhal açmalı” diyor.