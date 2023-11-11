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Havalimanı itfaiyesinde eylem

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KTAMS ve KAMUSEN, Sivil Havacılık Dairesi İtfaiyesindeki eksikliklerinin giderilmediği gerekçesiyle eylem yaptı

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Havalimanı itfaiyesinde eylem
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Sivil Havacılık Dairesi İtfaiyesinde var olan ekipman eksikliklerinin giderilmesi için uyarı eylemi yaptı.
Sivil Havacılık Havalimanı İtfaiyesinde basın açıklaması yapan sendikalar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı göreve davet ederek, sorunların bir an önce giderilmesini istedi.
Eylemde ilk sözü KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan aldı.
Bengihan, 20 Temmuz’da yeni binasına taşınan itfaiye çalışanlarına, binadaki eksikliklerin en kısa sürede giderileceği sözünün verildiğini ancak 3 ay geçmesine rağmen bir adım atılmadığını ifade etti.
Bengihan, mevcut sorunların daha da büyüdüğünü, binada yeterli elektrik olmaması nedeniyle, kurulan 2 jeneratörün patladığını, su motorlarının yandığını aktardı. Bengihan, şu an üçüncü jeneratörün devrede olduğunu kaydederek, bir an önce bu sorunun giderilmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmasında itfaiyedeki alarm-anons sistemi, hidratlardaki su, acil durum garaj kapısı ve EBS sistemi gibi sorunların da giderilmediğini ifade eden Bengihan, Havalimanı’ndaki grev yasağının 24 Kasım’da biteceğini  anımsatarak, Bakan Arıklı’yı göreve davet etti.
KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı, göreve davet etti, sorunları gelip yerinde görmesini istedi.
Altyapıdaki sıkıntıların giderilmemesi halinde sorunların daha da büyüyeceğini öne süren Atan, bir an önce İtfaiyeye 2 araç alınması gerektiğini kaydetti.
 
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