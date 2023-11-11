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Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
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“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
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Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
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“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
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Tatar'dan dikkat çeken paylaşım

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Tatar'dan dikkat çeken paylaşım
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan'dan Türkiye'ye birlikte dönüş yaptı.
Tatar, uçuş sırasında Erdoğan ile çekilen fotoğrafı, sosyal medyada İnstagram hikayesinde paylaştı.
 
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