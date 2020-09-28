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Hava yarın sıcak sonraki günlerde serinleyecek

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Hava yarın sıcak sonraki günlerde serinleyecek

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül - 5 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşecek.

Rapora göre ilgili dönemde bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile yarın sıcak diğer günlerde nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, havanın yarın ve Çarşamba günü açık ve az bulutlu; Perşembe günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı bulutlu; Cumartesi günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazar günü açık ve az bulutlu; Pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde yarın 37 – 40 derece, diğer günlerde ise 32 – 35 derece; sahillerde ise hafta boyunca 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre hafta boyunca rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Çarşamba günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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