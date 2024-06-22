Hasan Çakmak, gençlere yazarlığı anlattı

Yazar Hasan Çakmak, Kosova’da gençlerle bir araya geldi, yazarlıkla ilgili çeşitli bilgiler verdi

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak Kosova’da “Yazarlık Atölyesi”nde gençlerle buluştu.Kosova’da genç yazar adaylarına yazarlıkla ilgili çeşitli bilgiler veren Hasan Çakmak, yazmanın temelleri ile ilgili genel bilgiler paylaştı.Gençlerin ilgisinin oldukça iyi olduğu atölye çalışmasının açılış konuşmasını Nazif Uslu yaptı.Yazarlık Atölyesi organizasyonu Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen yazarlık atölyesi sonrasında yazar Hasan Çakmak kitaplarını gençler için imzaladı.İmza sonrasında genç yazar adayları ile bol bol fotoğraflar çekildi.Etkinliğin sonunda Kosovalı genç yazar Bennu Pacolari yazmış olduğu roman türündeki ilk kitabı “Sırların Ardından” kitabını yazar Hasan Çakmak’a takdim etti. Katılımcıların yazarlıkla ve Kıbrısla ilgili soruları etkinlik sonrasında da devam etti.Kosova’da yazarlık atölyesinde gençlerle buluşan Hasan Çakmak, Prizren şehrinde ART Thetre tarafından düzenlenen “Yazar Buluşması” organizasyonunda şöyleşiye katıldı.Yazar Hasan Çakmak ve Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği başkanı Nazif Uslu organizasyonda birer konuşma yaptı.Moderatörlüğünü Tiyatro Sanatçısı Sonay Buş’un yaptığı söyleşide Hasan Çakmak yazarlıkla ilgili tecrübelerini paylaşırken Nazif Uslu da tiyatro üzerine konuşma yaptı.Yazar Hasan Çakmak konuşmasında yazarlık serüveni yanında Kıbrıs kültürü ve Kıbrıs sorunu ile ilgili soruları da cevaplandırdı.Yazar Hasan Çakmak Kosova’da yürütttüğü kültür sanat çalışmaları kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette Kosova’da bulunma amacı ile ilgili bilgiler veren yazar Hasan Çakmak, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’ya Türkiye’de önemli bir satış grafiği yakalayan kitabı YOL’u takdim etti.Bakan Fikrim Damka ziyarette yaptığı konuşmada Hasan Çakmak ve diğer sanatçıları kültür sanat amaçlı Kosova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.Yazar Hasan Çakmak Kosova/Prizren’de faaliyet gösteren 2. büyük devlet üniversite konumundaki “Ukshin Hoti Üniversitesi”ni ziyaret etti.Ukshin Hoti Üniversitesi’dne Rektör Yardımcısı Doç.Dr.Serdan Kervan’a ile makamında görüşen Hasan Çakmak, Doç.Dr.Serdan Kervan’a kitabını takdim etti.Ziyaret sırasında dünyanın birçok ülkesinde yaptığı kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler veren Hasan Çakmak’ı, birlikte kültürel çalışmalar yürütmek için Ukshin Hoti Üniversitesi’ne davet ettiler.Yazar Hasan Çakmak Kosova ziyareti sırasında birçok sivil toplum ötgütü ile de bir araya geldi.Hasan Çakmak, Kosovalı Türkler için son derece büyük önem taşıyan ve yıllardır hayata geçirdiği kültür sanat faaliyetleri ile topluma faydalar sağlayan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’ni ziyaret etti.Ziyarette yazar Hasan Çakmak, dernek Başkanı Nevzat Şundo’ya kitabını takdim etti.Başkan Nevzat Şundo ziyaret sırasında yaptığı konuşmada gerçekleştirlen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile girerek Kosova/Prizren türkülerinden oluşan bir CD Albüm Hasan Çakmak’a hediye etti.