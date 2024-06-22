Yangın felaketinde acı tablo

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan 78 kişi etkilenirken alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü

Yangın, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği kırsal mahallelerinde çıktı.

İlk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu anızların tutuşmasıyla büyüyen yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangınlarda 11 kişinin yaşamını kaybettiğini, 78 kişinin ise alevlerden etkilendiğini duyurdu.

Bakan Koca, yangın nedeniyle Diyarbakır'da 5 hastanın yoğun bakımda, 4'ünün ise entübe olduğunu duyurdu.

Koca, Şanlıurfa'da ise bir hastanın entübe olduğunu açıkladı.

"Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6." ifadelerini kullanan Koca, "Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır’dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin’den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

