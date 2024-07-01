Hani istimlak sorunu çözülmüştü?

Bakan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde istimlak sorununun çözüldüğünü söylemişti ancak güzergah üzerinde arazisi bulunan aileler, bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, Yapımına 2012 yılında başlanan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde ihtilaflı noktalarda uzlaşıya varıldığını, istimlak sorununun çözüldüğünü ve söz konusu bölgede yol yapım çalışmalarının süratle başlayacağını açıklamasına arazi sahipleri tepkili…Yolun özellikle Gönyeli Bölgesi’nden geçecek güzergah üzerinde arazisi bulunan aileler, bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söylediler.Aileler, geçmişten başlayan hukuki ihtilafın sürdüğünü belirttiler.Arazi koçanlarını da Haber Kıbrıs ile paylaşan Avseven Ailesi, Avukatlarının Pazartesi Günü ara emri başvurusu yapacağını açıkladı.