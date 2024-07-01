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Aydınköy'de ağaç katliamı

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Aydınköy'de bir tarlada 50'ye yakın kurumuş narenciye ağacı ve 30’u aşkın yemyeşil selvi ağaçları katledildi

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Aydınköy'de ağaç katliamı
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Güzelyurt’a bağlı Aydınköy'de bir tarlada ağaç katliamı yapıldı; narenciye ve selvi ağaçları, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.
Mal sahiplerinin onayı olmadan 50 civarında kurumuş narenciye ağacı yanında tarlanın sınır boyundaki 30’u aşkın yemyeşil neredeyse yaşları asırlık olan selvi ağaçları da katledildi.

Bahçe sahipleri, bilgileri dışında meydana gelen olaydan duydukları üzüntüyü ifade ederek ağaçların günlerce kesilerek parçalandığının ve araçlarla taşındığının anlaşıldığını söyledi. Olayın basit bir kurumuş ağaç kesimi olmadığını, bu işin ticaretini yapan kişilerce, günler ve geceler boyunca yapıldığını gösterdiğini kaydeden bahçe sahipleri, “Kesilen selvi ağaçları köyün nefes borusu, yeşil örtüsüydü. Köy sakinlerinin de sesiz kalması, bilgi vermekten kaçınması ayrıca endişe vericidir. Çünkü söz konusu tarlamız evlerin dibinde ve kahveye yaklaşık 100 metre uzaklıktadır. Kesilen ağaçlar taşınırken kahve önünden geçilmiştir, başka yol yoktur” diye konuştu.

Bu sorumsuzluk örneği olayı polise bildirip şikayetçi olduklarını belirten bahçe sahipleri, ağaç katliamı yapanların tespit edilmesi umudunu ifade ederek görgü tanıklarını polise bilgi vermeye davet etti.
 
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