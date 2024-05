Başbakan Ünal Üstel, eylemler ve et ithalatı konusunda açıklama yaparak, tüm kesimleri sağ duyuya davet etti ve "Halkımız eylemlere destek vermiyor" dedi

Başbakan Ünal Üstel, ülkede devam eden eylemler ve et ithalatı konusunda açıklama yaparak, tüm kesimleri sağ duyuya davet etti.

"Zümresel ve sektörel çıkarlar, asla toplumsal çıkarların önünde olamaz" diye Üstel "Biz sözümüzde durduk, ancak muhataplarımız durmadı.. Üreticimize enflasyonun üzerinde destekler verdik" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasında şunları ifade etti:

"KKTC’de siyasi partiler dahil, kişisel veya kurumsal olarak, açıklama yapan, görüş ortaya koyan herkes, statükodan şikayet edip, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etmektedir.

Bir yandan bu eleştiriler yapılırken, öte yandan, statükoya ve sürdürülebilir olmayan uygulamalara, yapıcı düşünceyle müdahale edildiği zaman ne yazık ki yer yerinden oynatılmaktadır.

Her sektör ya da her zümrenin öncelikle kendi çıkarlarını savunması doğaldır.

Ancak herkesin, zümresel ve sektörel çıkarların, toplumsal çıkarlardan önde olamayacağını da bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekmektedir.

Başbakan olduğum ilk günden bu yana, her zaman verimli diyalogdan yana oldum. UBP - DP - YDP koalisyon hükümeti de bir bütün olarak bu politik tutumu izlemiştir.

Hayvancılar ve kasaplarla da bu anlayışla görüşmeler yaptık. En başta ortak uzlaşı metni imzaladık. Biz sözümüzde durduk, ancak muhataplarımız durmadı. Et fiyatlarında bizim için en önemli kriter, özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızın, halkımızın evine gailesiz et götürebilmesi, sağlıklı ve ucuz eti kasabında bulabilmesidir. Diyalogdan kaçtığımız yok.. Ancak diyalog, kimseye empoze etme fırsatı olarak değerlendirilemez.

Hükümete geldiğimiz günden beri, üreticilerimize tarihte görülmemiş, enflasyonun da üzerinde destekler, krediler ve hibeler verdik. Üreticimize asla diyalog yolunu kapatmadık. Ancak müzakere masasında halkın temsilcilerinin olmaması, halkı düşünmemeye neden olamaz.

Güney'de altı farklı ülkeden et ithal edilmektedir. Yanı başımızda Güney Kıbrıs'ta her gelir grubundan insan dilediği fiyata ete ulaşabilmektedir.

KKTC'de de, uzun yıllardır, farklı isimlendirmelerle özellikli et ithaline izin verilmektedir.

On yıla yakındır devam eden uygulamaya hiç bir tepki vermeyenler, sıra dar gelirli vatandaşımız için sağlıklı ve ucuz et ithaline gelince kıyameti koparmıştır.

Halkımız bu gerçeği gördüğü için eylemlere destek vermiyor.

KKTC bir hukuk devletidir. Hak arayışı ortamı, yasaların ve hukukun ayaklar altına alınması ortamı değildir. Hak arayan herkes ve her örgüt bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmelidir. Hükümete meydan okurken, hukukun üstünlüğüne meydan okunduğu da bilinmelidir.

'Hükümet geri adım atmıyor' diyenler var. Evet bizler halkın sağlıklı ve ucuz et alma kararlılığımızdan bir süre geri adım atmayacağız. Gelinen bu aşamada, herkesi bir kez daha sağduyu ile hareket etmeye davet ediyorum. Kimsenin toplumsal huzur ve barış ortamını bozmaya hakkı yoktur.”