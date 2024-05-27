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"İnsan gibi yaşamaya hakkımız yok mu?"

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Hayvan Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Tekyaprak, Arıklı'nın "3-5 milyonluk traktörlerle gelip kapı kırıyorlar" sözüne tepki gösterdi

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"İnsan gibi yaşamaya hakkımız yok mu?"
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Tekyaprak, su ve sütün fiyatının aynı olduğuna dikkat çekti.
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın" 3-5 milyonluk traktörlerle gelip kapı kırıyorlar" sözüne tepki gösteren Tekyaprak "Tarlalarımızı eşeklerle mi ineklerle mi süreceğiz?" dedi.
Arıklı'nın yaptığının büyük ayıp olduğunu söyleyen Tekyaprak "Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yok mu?" dedi.
"Biz 50 derece sıcakta, kışın soğukta tarla süreriz. Önce hayvanlarımıza bakmakla mükellefiz. O nedenle hakkımızı isteriz" diyen Tekyaprak, Arıklı'ya "gel mandıramı satın al" diye seslendi.
 
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