“Halkı heyecanlandıracak çalışmalar yapılacak”

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak bir takım çalışmalar yapılacağını söyledi



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak bir takım çalışmalar yapılacağını, bunun dışında hükümet olarak reformlara devam edeceklerini söyledi.

Bakan Arıklı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan kimsenin memnun olmadığını ve herkesin statükodan şikayet ettiğini belirterek seçimin ardından Kamu Reformu ve tarım reformunun önemli bir parçası olan Hal Yasası’nın yürürlüğe konacağını açıkladı.

Seçimin ardından halkı heyecanlandıracak bazı çalışmaların başlatılacağını, bunların da Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanacağını belirterek bu çalışmalarla sıkıntılara neşter vurulacağını kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından “Milli Mutabakat Hükümeti” olarak adlandırdığı koalisyonun önünde üç-dört sene seçimsiz bir dönem olduğunu ifade eden Arıklı, “Üç-dört sene seçimsiz bir dönem olması bizim için ciddi avantaj. Herhangi bir engel yok ve Türkiye’nin reformlar karşısında mali desteği var. Bütün malzeme elimizde dolayısıyla radikal adımlar atılacak. Siyasi irade varsa bu ortaya çıkacak. Sayısal bir sıkıntımız ve hükümet ortakları arasında farklılık olmadığına göre, atılması gereken adımları atacağız.” dedi.

Milli hava yolu kurulması yönünde yeni gelişmeler olduğunu belirten Arıklı, mart ayı itibarıyla iki yeni firmanın uçuşlarıyla birlikte piyasaya giriş yapacağını kaydetti.

Arıklı, “Bu hafta sonu itibarıyla yeni milli havayolu şirketi kurma konusundaki çalışmalarımızı tekrar başlatıyoruz. İki ayrı firma ile yeniden görüşmelere başlıyoruz. Belki bu hafta sonu bile bir netice alabiliriz” dedi. “bekleyip görelim” dedi.

Arıklı, “Benim üzüldüğüm, herkes bilet fiyatlarından şikayetçi. Ama bir adım atmaya da kalktığınızda herkes sizi bir anda teşvik edecek yerde önünüzü kesmek için komplo teorileri ile karşınıza çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bir firmayı aldık, yalvar yakar buraya getirdik” diyen Arıklı, zarara değil kara ortak olacakları bir yapıya bile karşı çıkıldığını söyledi.

