“HP’de hala istifa etmek isteyen kişiler var”

HP’den istifa eden eski milletvekili Manavoğlu, "Parti içerisinde çok ciddi anti demokratik bir süreç izlendi. Kimsenin fikri alınmadan hareket edildi” dedi





Halkın Partisi 9'uncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Halkın Partisi'nden istifasını değerlendirdi. "Parti içerisinde çok ciddi anti demokratik bir süreç izlendi" diyen Manavoğlu, parti içerisinde kimsenin fikrinin alınmadan hareket edildiğini anlattı.

Manavoğlu, "Parti içinde biz bunları düzeltmek ve birlikte yol yürüyebilmek için çalışma yaptık. Başkanla da görüştük ancak hiçbir yaklaşım sağlayamadık. 3 isim istifa etmeye karar verdik, ardından 64 kişi de bizle beraber istifa etti. Parti içerisinde hala istifa etmek isteyen kişiler var" dedi.

Manavoğlu, istifaları sonrası partinin yaptığı açıklamayı da "talihsiz" olarak nitelendirdi. Manavoğlu, “Herkes kendine yakışan açıklamaları yapıyor” ifadelerini kullandı. "Kamuoyundan yeni bir parti kurmamız için baskı var" diyen Manavoğlu, çeşitli önerilerle yeni çalışmalar yaparak bazı adımlar atacaklarını kaydetti.

Halkın Partisi'nin ciddi anlamda kan kaybettiğini dile getiren Manavoğlu, partinin geldiği durumdan ötürü üzgün olduğunu kaydetti. 'Ülke için ciddi bir kayıp' diyen Manavoğlu, şunları kaydetti:

