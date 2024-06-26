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Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

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Lefkoşa, 26 Haziran 24 (TAK): Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 46’ncı Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor.

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Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
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Festival kapsamında dün Festival Parkı'nda çocuk şenliği düzenlendi.
Oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantlarının  yer aldığı etkinlikte, portakal maskotları, tahta bacaklar etkinlik süresince çocukların arasında dolaşarak fotoğraf çektirdi.
 
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