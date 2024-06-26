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Cumhurbaşkanı Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı

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“Zorlukları iletişim, bilim ve teknolojideki gelişmelerden yararlanarak aşacaksınız”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, çocukları yetiştiren ve iyi eğitim almalarını sağlayan aileleri de kutlayarak, teşekkür etti.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde kaliteli bir eğitim alındığını ve bundan sonraki eğitim hayatlarında öğrencilerin başarılı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin yükseköğretimde alacakları eğitimin yanında hayat boyu alacakları eğitimle ülkesine ve insanlığa hizmet edeceğini belirtti.
Mezunların hayat yolunda karşılaşacakları zorlukları iletişim, bilim ve teknolojideki gelişmelerden yararlanarak aşacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkeye ve insanlığa yapacağınız hizmetlerden dolayı sizleri şimdiden selamlıyorum” dedi.
 
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