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Güney Kıbrıs, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 300 bin euro bağışladı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) çalışmalarını desteklemek amacıyla 300 bin euro bağışta bulundu.

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Güney Kıbrıs, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 300 bin euro bağışladı
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KŞK’den yapılan açıklamaya göre, bu katkıyla birlikte, GKRY’nin KŞK'ya yaptığı mali yardım 2005 yılından bu yana toplam 4 milyon 12 bin 700 euro'ya ulaştı.

Liderlerin Temmuz 2023'te KŞK Antropoloji Laboratuvarı'na yaptığı ziyarette, KŞK'nın kazı kapasitesinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldığı hatırlatılan açıklamada, bağışa ilişkin şunlar kaydedildi:

“Bu yeni bağış, kazı ekiplerinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere KŞK'nın 2024'teki çalışmalarını destekleyecektir. Aynı zamanda yapılan bağışlarla, Komite'nin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi hedefine katkıda bulunulmakta; uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.”

Açıklamada, 1981 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen KŞK’nın 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmasıyla, kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlendiği belirtildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1047 kişinin kimliklendirildiğine ve usulüne uygun bir cenaze düzenlenerek ailelerine teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, KŞK’nın projeyi sürdürebilmek için bağışlara ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

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