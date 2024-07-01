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Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası yarın başlıyor

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Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası yarın başlıyor
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Geleneksel 26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası yarın saat 18.30’da Gönyeli Kaptan Erbay Sahası’nda başlıyor. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile düzenlenecek turnuva, bu yıl ilk kez kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.
Yedi kadın futbol takımının katılacağı turnuvanın ilk gece maçlarında Doğan Türk Birliği- China Bazaar Gençlik Gücü (Büyükler), Metgin/Gences- Kiler Gıda, Değirmenlik Kadın Futbol Takımı- T Ersalıcı Dikmen Gücü Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.
Açıklamada, CTP’nin eski Genel Sekreteri Naci Talat’ın, düşünceleri ile Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde siyasette olduğu kadar, sosyal yaşamda da önemli etkiler bıraktığı, unutulmaz bir lider olduğu belirtildi.
 
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