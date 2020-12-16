Güney'de çalışanlar eylem için Metehan çemberinde toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun tavsiyesi ile Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre bugünden itibaren Güney Kıbrıs'a geçişleri yasaklanan Güney'de çalışanlar dün sabah olduğu gibi bugün sabah saatlerinden itibaren Metehan çemberinde toplandılar.Çalışanlar hükümete eleştirilerde bulunan söylemler yaparken, nasıl bir eylem yapacaklarını kararlaştırmaya çalışıyorlar.Bu arada Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de bugün saat 5.30'dan itibaren Metehan çemberinde görev yapmakta.