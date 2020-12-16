Eski başkan yargı önünde

Yeniboğaziçi Belediyesi eski başkanı Katip Demir, başkanlık döneminde evrak sahteleyip görevini kötüye kullandığı tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı



Yeniboğaziçi Belediyesi eski başkanı Katip Demir, başkan olduğu süre içerisinde belediyeye ait resmi evrakı sahteleyip görevini kötüye kullandığı tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

“Resmi evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Katip Demir tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlı Katip Demir’in yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 15 bin TL nakdi teminat ödemesine ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



KREDİ ÇEKEBİLMEK RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Emin Özbilen mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Katip Demir’in, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı olduğu dönemde, 20 Nisan 2017 tarihinde, belediyenin cari giderlerinde kullanmak üzere Limasol Bankası’ndan borçlanabilmesi için Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile toplantı yaptığını belirtti.

Yapılan toplantıda zanlı Demir’e oy birliği ile 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL limitli kredi alınması için karar verildiğini kaydeden Özbilen, bu kararın da belediye seçimlerine 15 ay kaldığından dolayı 15 aylık süre için verildiğini ve alınan bütün kararların karar defterinde toplantıya katılanlar tarafından imzalanıp ve onaylandığını mahkemeye aktardı.

Zanlı Demir’in daha sonra konu karar defterindeki sayfanın fotokopisinin çekilmesini sağladığını belirten Özbilen, İçişleri Bakanlığı’na borçlanma ile ilgili olarak 15 aylık sürenin talep edilmesi durumunda istenilen miktarı alamayacağını düşünmesi üzerine konu 15 aylık süreyi gösteren 15 yazısını 60 olarak değiştirdikten sonra hemen altına da kendi el yazısı imzasını attığını ve konu belgeler ile birlikte yine belediyeye ait resmi belge olan belediye kapak yazısını 25 Nisan 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığında tedavüle sürerek görevini kötüye kullandığını açıkladı.

Zanlı Katip Demir’in, konu borçlanma talebi ile ilgili olarak ilgili bankadan onay aldığını ve paranın bir kısmını da başkan olduğu süre içerisinde kullandığını belirten Özbilen, olayın 31 Temmuz 2018 tarihinde belediye seçimlerinden sonra yeni seçilen Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından polise rapor edildiğini açıkladı. Özbilen, akabinde mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını söyleyerek, İçişleri Bakanlığı’ndan tüm belgelerin temin edilerek emare olarak alındığını, konu belgelerin üzerinde zanlı Demir’e ait olduğuna inanılan imzaların tetkiki için PGM Grapholoji ve Sahtecilik Şubesine gönderildiğini belirtti.Özbilen, temin edilen uzmanlık raporunda el yazı örneklerinin ve imzanın zanlı Demir’e ait olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Özbilen, Demir’in teminata bağlanmasını talep etti.



