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Girne’de trafikte tehlike yaratan sürücü ve yolcuya ceza kesildi

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Girne’de trafikte tehlike yaratan sürücü ve yolcuya polis tarafından ceza kesildi.

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Girne’de trafikte tehlike yaratan sürücü ve yolcuya ceza kesildi
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Polisten yapılan açıklamaya göre, olayın video görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine araç sürücüsü ve yolcu, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edildi.
Otomobil sürücüsüne "aracın sabit koltuklarından başka yerinde yolcu taşımak" suçundan 5 bin 88,90 TL para ve 10 puanı cezası, yolcuya da "yolcunun araç içerisinden vücudunu araçtan dışarıya çıkarması" suçundan 3 bin 392,60 TL para cezası yazılarak rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 
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