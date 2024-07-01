Hasta Hakları Derneği, hasta hakları ihalleri için mobil uygulama geliştird

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen Hasta Hakları İzleme Projesi bünyesinde mobil uygulama geliştirdi.

Hasta İzleme Platformu (HİP) adındaki uygulama hasta hakları ihlallerini bildirmek ve çözüm sağlamak amacıyla geliştirildi.

Hasta Hakları Derneği'nden verilen bilgiye göre, yenilikçi uygulama, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan hak ihlallerini hızlı ve kolay bir şekilde raporlamayı mümkün kılarak, hasta memnuniyetini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

EHHD’den verilen bilgiye göre, uygulamanın özellikleri arasında kolay kullanım, anında bildirim, gizlilik ve güvenlik korumaları, geri bildirim, Türkçe ve İngilizce kullanılabilme özelliği ve sağlık kuruluşlarının adres ve telefonları ile 14 temel hasta hakkına ilişkin bölümler mevcut.

-İmge

EHHD Başkanı Emete İmge uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “Sağlık hizmeti alanların hasta haklarının sıklıkla ihlal edildiğini kamuoyu araştırmalarımızla biliyoruz. Derneğimiz, hasta hakkı ihlali yaşayanların sesinin duyurulmasını ve hasta haklarının korunmasını teşvik etmek için HİP uygulamasını hizmete koymuştur. Ülkemizde bir ilk olan HİP uygulaması, hasta haklarının korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için önemli bir araçtır.” ifadelerini kullandı.

İmge, artık sağlık hizmetlerini kullanan herkesin uygulamayı telefonuna indirdiği zaman gerek rutin sağlık kontrolünü yaptırırken gerekse hastalığının tetkik, teşhis ve tedavisi sırasında karşılaştığı hasta hakları ihlallerini kolaylıkla, anında, mahremiyet hakkının korunduğundan emin olarak bildirim yapabileceğini anlattı.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarından hizmet alan herkesin, HİP uygulamasını kullanabileceğini ifade eden, İmge, uygulamanın ücretsiz indirilebileceğini aktardı ve hasta hakları ihlallerini bildirmek ve daha iyi sağlık hizmeti için adım atmak isteyen herkesi HİP uygulamasını kullanmaya davet etti.