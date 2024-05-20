Girne'de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne’de etkinlikler düzenlendi.



Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler, dün Ramadan Cemil Meydanı'nda (Eski Belediye Binası Önü) yapıldı.



Etkinlikte, Living Coils ile STOPop-Rock Band Serdar Tuksal Quartet grupları sahne aldı.



Gece, Ahmet Evan’ın konseriyle sona erdi.

