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19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badmington turnuvası düzenlendi

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Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi ile N&F Cyprus Sport Academy, 19 Mayıs Gençlik Haftası altında badmington turnuvası düzenledi.

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19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında badmington turnuvası düzenlendi
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kapsamında yer alan turnuvaya  Türkiye’den gelen milli badmintoncular da katıldı.
 
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan etkinlikte dereceye girenlere ödüllerini Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve N&F Cyprus Sport Academy Derneği Başkanı Heyran Yamaç verdi.
 
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın yaptığı konuşmada, 19 Mayıs gençlik haftasının önemine dikkat çekerek, Atatürk’ün bugünü gençlere hediye ettiğini, gençlerin spor ve farklı alanlarda da kendini göstermeye devam ettiğini belirtti.
 
Müsabakalarda dereceye giren isimler şöyle:
 
Çift erkek
1. Salih Doğu Öztürk- Jacop Özikiz
2. ⁠seyid Ali Yazgan-Aral Polili
3. ⁠Hakan Durakcan-Tolga Aydın
 
Çift bayanlar
1. Edanur Köybaşı-Esra Gökalp
2. ⁠Kübra Öztürk -İzgi Mertdin
3. ⁠Aleyna Arslan- İrem Nur Al Payza
 
Karışık çiftler
1. Hüseyin Oruç - Edanur Köybaşu
2. ⁠Jacop Özikiz- Neslihan Kılıç
3. ⁠Aral Polili - İremnur Al Payza
 
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