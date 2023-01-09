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Girne Belediyesi köy ve mahalle toplantıları başlatıyor

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Girne Belediyesi köy ve mahalle toplantıları başlatıyor
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim döneminde verdiği sözler doğrultusunda “köy ve mahalle meclisi toplantılarına” başlanacağı duyurusunu yaptı.
 
Girne Belediyesi Basın Birimine yaptığı açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim döneminde verilen sözler kapsamında, “köy ve mahalle meclisi toplantılarına” başlanacağını,
ilk toplantının 20 Ocak Cuma Bellapais Manastırı konser salonunda yer alacağını ve saat 19.00’da başlayacağını belirtti.
 
Gerçekleştirilecek olan toplantılarda, köy ve mahallelerde yaşanılan sorunların ve eksikliklerin masaya yatırılacağını kaydeden Şenkul, bölgelerde yapılması istenen küçük çaplı proje taleplerinin de ele alınacağını söyledi.
 
Şenkul, diğer muhtarlık bölgeleri için de muhtarlıklarla görüşülerek toplantı tarihi belirleneceğini ifade etti.
 
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