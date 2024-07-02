Girne Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçen 2 haftalık sürede belediye sınırları dahilinde yaklaşık 958 ton asfalt kullanıldı.
“Yama”, “Geniş Yama” ve “Kaplama” olarak 3 farklı kategoride yapılan çalışmalarda, Ateş Sokak’ta 126; Fuzuli Sokak’ta 130; Recep Dalgakıran Sokak’ta 372 ve Bülent Ecevit Caddesi’nde 330 ton asfalt kullanıldı.
Girne Belediyesi, program dahilinde tespit edilen yıpranmış yollarda asfalt çalışmalarına devam edileceğini belirtti.
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