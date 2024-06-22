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"Gece sıcaklıkları, gündüze göre daha hızlı artıyor”

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Çevre Bilimci Ergün Bey, Akdeniz’in tuzluluğunun giderek arttığını belirtti ve “Kıbrıs’ta gece sıcaklıkları, gündüz sıcaklığına göre daha hızlı artıyor” dedi

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"Gece sıcaklıkları, gündüze göre daha hızlı artıyor”
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İklim krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevre Bilimci Ergün Bey, iklim krizi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs’ta gece sıcaklıklarının, gündüz sıcaklığına göre daha hızlı arttığına dikkat çeken Ergün Bey, sıcaklığın arttığını, nemim azaldığını belirterek, bunun da yangının tam istediği koşullara neden olduğunu söyledi.
BRT’ye konuk olan Çevre Bilimci Ergün Bey, Akdeniz’in tuzluluğunun giderek arttığının altını çizdi ve bunun da buharlaşmanın atışına neden olduğunu ifade etti. Son yıllarda Kıbrıs’ta bir ayda alınması gereken yağışların birkaç günde alındığının altını çizen Ergün Bey, kullanabileceğimiz su kaynaklarının heba olduğunu vurguladı ve “Eğer bu sorunlara çare bulamazsak temiz su kaynaklarımız da tuzlu hale gelecek” şeklinde konuştu.
 
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