Bol adaylı yarış

Önümüzdeki sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için birçok ismin adaylığı konuşuluyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi için kulisler şimdiden hareketlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2025’te yeniden aday olacak. Tatar, 2025’teki yarışta olacağını birkaç kez açıkladı. Rauf Denktaş’tan sonra hiçbir Cumhurbaşkanı, iki kez üst üste seçim kazanmayı başaramadı. Tatar, bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Tatar’ın UBP’nin desteğini almasına kesin gözüyle bakılıyor. YDP ve DP’nin ise nasıl bir tutum sergileyeceği, şimdiden merak ediliyor. YDP’nin ilk turdan Tatar’a destek açıklamasının sürpriz sayılmayacağı ifade edilirken, DP için aynı durum geçerli değil. Serdar Denktaş’ın aday çıkma olasılığının DP’nin kararını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

ERHÜRMAN CTP’DEN Mİ BAĞIMSIZ MI?

Adaylığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman. Erhürman’la ilgili merak edilen detaysa yarışa CTP adına mı gireceği yoksa bağımsız aday mı çıkacağı. Erhürman, parti tüzüğü gereği başkanlıkta son dönemini geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce gerçekleştirilecek kurultayda CTP’ye yeni bir başkan seçilecek. Parti başkanlığından ayrılacak olsa da Erhürman’ın CTP adayı olarak seçime girmesini isteyenler partide şu an çoğunlukta. Erhürman’ın ise CTP’li olmayan seçmenlerin desteğini alabilmek için bağımsız aday çıkmayı değerlendirebileceği konuşuluyor.

DENKTAŞ, ÖZERSAY, HARMANCI

Seçimde dengeleri belirleyebilecek isimlerden birisi de Serdar Denktaş. 2020’de aday olan fakat hayal kırıklığına uğrayan Serdar Denktaş’ın 2025’e yönelik hazırlıkları sürüyor.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay’ın da aday olmayı istediği fakat son kararını süreç içinde netleştireceği konuşuluyor. Özersay’ın etkili olamayacağı bir seçime girmeyeceği konuşuluyor. L

efkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın ismi de son zamanlarda daha sık telaffuz edilmeye başlandı. Harmancı’nın adaylık düşüncesi olmasa da özellikle partisi TDP içinde ismini gündeme getirenler artıyor. Harmancı’nın aday olması halinde özellikle sol kesimdeki dengeleri etkileyeceği öngörülüyor.

SÜRPRİZ İSİMLER

Dünya Bankası’nın Çad Sorumlusu Raşit Pertev adaylık için nabız yoklayan isimlerden birisi. Dünya Bankası’ndaki görevinden ayrılmaya hazırlanan Pertev’in bir süre sonra KKTC’ye kalıcı olarak yerleşeceği ve çalışmalarını hızlandıracağı ifade ediliyor. Pertev daha önce DP kanadından Tarım Bakanlığı yapmış, Mehmet Ali Talat döneminde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı ve Müzakereci görevlerinde bulunmuştu. Pertev kurduğu partinin birleştiği TDP’den milletvekili adayı olmuştu. Adaylık için nabız yoklayan bir diğer sürpriz isimse, siyasette renkli kişiliğiyle öne çıkan eski HP milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu.

