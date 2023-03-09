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Gazimağusa Belediyesi’nde “yapı denetimleri” konusu ele alındı

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Gazimağusa Belediyesi’nde “yapı denetimleri” konusu ele alındı
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ve bazı birlik üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti. 
Ziyarette, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, İmar Yasası ile ilgili Meclis’te yaşanan süreci Uluçay ile paylaştı.
Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında ülkedeki mevcut yapılar ve okulların genel değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette, Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolü ve proje mühendislerinin nasıl daha aktif olacağı hususu konuşuldu.
Ziyaret kapsamında “önümüzdeki süreçte riskli olan binalar ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve belediyelerin ne şekilde iş birliği yapacağı” konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, Gazimağusa Belediyesi’nin KTMMOB ve meslek örgütleri ile bugüne kadar olduğu gibi her zaman sıkı iş birliği içerisinde olacağına vurgu yaptı.
 
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