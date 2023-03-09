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Binatlı’da Cam görevi bıraktı

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Binatlı’da Cam görevi bıraktı
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Niyazi Ergülen
Aksa 1. Ligin Güzelyurt bölgesi takımlarından Binatlı’da kötü gidişat istifa getirdi. Binatlı teknik direktör Ulun Cam dün aksam istifasını yönetime sunarak görevinden ayrıldı.
Tüm ısrarlara rağmen istifadan vazgeçmeyen Cam, takımın önünün açılmasını istemesinden dolayı geri adım atmadı.
Binatlı yönetimi yeni teknik direktörü belirlemek için arayışa geçti.
 
 
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