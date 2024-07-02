Fransa'da seçimleri kazanan aşırı sağın ekonomideki vaatleri neler?

Fransa’da erken seçimlerde aşırı sağ zafer kazandı. Göçmen karşıtı politikalarıyla da dikkat çeken RN’nin iktidara gelmesi, Fransa’nın siyasi ve ekonomik geleceği üzerinde önemli değişiklikler yaratabilir

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Meclisi feshetmesiyle gidilen erken seçimde sandıktan aşırı sağ çıktı. Seçimlerde aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 33,15 oyla zafer kazandı.

Peki Avrupa'yı karıştıran seçimlerde sandıktan nasıl sağ parti çıktı. Aşırı sağ partinin genç Başbakan adayı Jordan Bardella, seçim kampanyasında birçok ekonomik vaatte bulundu.

Bu vaatler, RN’nin çoğunluğu elde etmesi durumunda Fransa’nın ekonomik politikalarında köklü değişiklikler olacağını gösteriyor. Bardella, emeklilik yaşının düşürülmesi, gençler için vergi muafiyeti ve sosyal yardımların kısıtlanması gibi politikalarla seçmenlerin dikkatini çekti. Ayrıca, elektrik ve yakıtta KDV indirimi ile göçmen karşıtı harcama kısıtlamaları da vaatler arasında yer aldı.

SAĞIN VAATLERİ

RN’nin çoğunluğu elde etmesinin Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik mali destek taahhütlerini riske atabileceğinden ve göçmenler meselesinde farklı bir tutum izlenebileceği düşünülüyordu.

RN partisinin genç lideri Jordan Bardella, Fransa'ya göç akışlarını büyük ölçüde azaltacağını söyledi.

Seçimlerde galip çıkması halinde 30 yaş altı vatandaşların vergi vermeyeceğini duyuran Bardella, Ukrayna'ya Fransız askeri birlik gönderilmesine karşı olduğunu da aktardı.

EKONOMİ VAATLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

RN ilk olarak Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını tartışmalı bir şekilde yükseltmesine karşı olduklarını belirterek son emeklilik reformlarını çöpe atma sözü verdi.

RN son düzenleme ile 67'ye yükseltilen emeklilik yaşında 62'ye geri dönüleceğini belirtti. Ayrıca vaatlere göre çalışmaya 20 yaşından önce başlamış ve 40 yıl çalışmış olanların 60 yaşında emekli olmalarına izin verilecek.

Macron'un işsizlik ödeneğinde yaptığı değişiklikler de yürürlükten kaldırılacak. Mevcut politika işsizlik yardımlarına erişimi azaltıyor ve yardım alma süresini 18 aydan 15 aya indiriyor.

Ayrıca sosyal yardımlar da Fransız vatandaşları ya da Fransa'da en az beş yıl çalışmış olanlarla sınırlandırılacak.

Bardella elektrik ve yakıtta Katma Değer Vergisini (KDV) yüzde 20'den yüzde 5.5'e indireceğini söyledi. Bardella ayrıca, "göçü teşvik eden hükümet harcamalarını" kısmayı planlıyor.

Yatırımcılar, RN liderliğindeki bir hükümetin, bütçe açığının artmasına yol açacak genişleyici bir maliye politikası izlemesinden endişe ediyor.

Öte yandan RN'nin vadettikleri adımları atıp atamayacağı da büyük bir soru işareti. Daha önce Arjantin, İtalya gibi benzer örneklerde aşırı sağ çizgideki partiler iktidara geldiklerinde izledikleri politikalar, seçim öncesi vaatleri ile önemli ölçüde farklılık göstermişti.

