16. Geleneksel Baraka Yaz Kampı kayıtları başlıyor

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcıların kendi araçları ve çadırları ile gideceği kampta, kültür-sanat ve bilim üzerine söyleşiler, eğlenceli ve eğitici atölyeler, gençlik ve çocuk etkinlikleri, müzik dinletileri gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.
18 yaşından küçük kişiler kampa aileleri veya ailelerinin izni ile bir Baraka üyesinin sorumluluğunda katılabilecek.
Kampa başvuru için 5 Temmuz ve 12 Temmuz Cuma günü 18.00-19.00 saatleri arasında Baraka Kültür Merkezi’ne giderek kayıt formu doldurulması ve ödeme yapması gerektiği kaydedildi.
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