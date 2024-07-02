Fransa'da 'aşırı sağ' depremi

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Meclisi feshetmesiyle gidilen erken seçimde sandıktan aşırı sağ çıktı. Seçimlerde aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 33,15 oyla zafer kazandı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır yenilgi alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yenilenme kararından sonra, parlamento seçimlerinin ilk turu geçtiğimiz gün yapıldı.

Macron’un partisi olan liberal Rönesans, 2022’deki seçime göre 6 puandan fazla oy kaybetti ve yüzde 21 ile üçüncü sıraya geriledi.

Sol ittifak oyların yüzde 29’unu alırken, aşırı sağcı Le Pen’in partisi Milliyetçi Cephe (RN) ise yine oylarını artırdı ve yüzde 34 ile birinci parti oldu. Başbakanlık görevine Marine Le Pen’in getirilmesi bekleniyor.

AŞIRI SAĞ YİNE YÜKSELDİ

Pazar günü yapılan seçimlerde katılım oranı yüzde 59’larda kaldı. Bu oran bir önceki seçimlere göre daha fazla bir katılım demek.

Macron, erken seçim kararı alırken, Ulusal Meclis’teki merkezci kanadın sandalye sayısını artırmayı amaçlıyordu ama tam tersi sonuçlar çıktı.

İlk turda 577 sandalyeli meclisin 80 ile 90 üyesi belirleniyor. İkinci tur seçimler 7 Temmuz’da olacak ve bu seçimler öncesi partiler arası ittifak arayışları hızlandı.

GÖREV VE YETKİDE SIKINTI YAŞANACAK

Macron’un koltuğu tehlikede değil ama aşırı sağcı bir başbakan atamak zorunda kalırsa, yetkileri hayli sınırlanacak ve rahat hareket edemeyecek.

Macron, ilk sonuçlardan sonra yaptığı açıklamada bu tehlikeyi görerek, "Meclisteki durum dikkate alınınca, ikinci tur seçimler için geniş, demokratik ve cumhuriyet bir ittifak kurmak gerekliliği doğdu“ diye konuştu.

2027'de yeniden Ulusal Birlik partisinin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Marine Le Pen ise, Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella'nın başbakan olarak atanabilmesi için önümüzdeki hafta Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini söyledi.

Diğer yandan, Yeşiller, Sosyalistler, Komünistler ve Sol Parti’den oluşan sol ittifak da, bir hükümet değişikliği umudu taşıyor.

MARİNE LE PEN

Fransa'da 2027'de yeniden Ulusal Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Marine Le Pen sandık çıkış anketi sonrası ülkenin kuzeyindeki seçim bölgesi Henin-Beaumont'da coşkulu seçmenlerine seslendi.

Marine Le Pen, "Demokrasi konuştu ve Fransız halkı Ulusal Birlik Partisi'ni ve müttefiklerini zirveye çıkararak Macron kampını neredeyse yok etti" dedi.

Le Pen, Macron'u da eleştirerek, "Halk net bir şekilde 7 yıllık küçümseyici ve yıpratıcı yönetime son vermek" istiyor diye konuştu ve ikinci turda da seçmenlerden destek istedi.

Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella'nın başbakan olarak atanabilmesi için önümüzdeki hafta Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Macron Le Pen karşısında ikinci turda 2017'de oyların yüzde 66'sını, 2022'de ise yüzde 58'ini alarak iki kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella da Paris'te yaptığı konuşmada, "Fransız halkı ülkede emsali olmayan bir umut doğurdu" dedi.

Jordan Bardella, Fransa'nın önünde iki yol olduğunu, "en kötü yolun" sol koalisyon olacağını, Ulusal Birlik Partisi'nin ise Cumhuriyetçiler Partisi'nin bazı unsurlarıyla birlikte hükümeti kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Bardella, başbakan olması halinde, Cumhursaşkanı Macron'la saygıya dayalı bir ilişki çerçevesinde birlikte çalışacağını, "tüm Fransız halkının başbakanı olacağını" vurguladı.

