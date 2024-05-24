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Eyleme keçiler de getirildi

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Hayvan üreticilerinin eylemi dün de devam etti, bazı üreticiler eyleme keçilerini de getirdi

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Eyleme keçiler de getirildi
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem dün de devam etti.
Başbakanlık önündeki eylemin dördüncü gününde balya yakmaya devam eden üreticiler, eyleme oğlak da getirdi. Başbakanlık önüne karpuz bırakan eylemciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı binasına ise yumurta ve karpuz attı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Bizim derdimiz hayatı pahalı ettirmek değil, üretimi devam ettirebilmektir” diyerek, üreticilerin girdi maliyetleri altında ezildiğini kaydetti.
Üreticilerin girdi maliyetleri altında ezildiğini kaydeden Naimoğulları, yem fiyatına yüzde 15 zam geldiğini, ay sonu itibarıyla elektriğe de yüzde 23 zam geleceğini savundu. Naimoğulları, “Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Genel eyleme doğru gidiyoruz. Biz buradan gidecek değiliz” diye konuştu.
Günü birlik politikalarla işlerin dönmeyeceğini kaydeden Naimoğulları, ürettikleri tüm ürünlerin Türk Lirası, maliyetlerinin ise dövize endeksli olduğunu söyledi. Naimoğulları, “En ağır girdi olan elektrik ve akaryakıt girdisini olsun düşürebilirsiniz” dedi.
İthal et getirilmesinin durdurulması gerektiğini yineleyen Naimoğulları, ihtiyaç varsa Hayvancılar Birliği ve Kasaplar Birliği ülkenin ihtiyacını karşılayacak ithal eti getirebileceğini belirtti.
Çiğ süt fiyatının maliyete yaklaşması için artış talep ettiklerini buna karşın fiyatın tüketiciye yansımaması için 3 TL daha teşvik verilmesini istediklerini anlatan Naimoğulları, “Bizim derdimiz hayatı pahalı ettirmek değil, üretimi devam ettirebilmektir” dedi.
Naimoğulları, ithal etin Yeni Zelanda’dan, Hollanda’da mühürlenerek, getirileceğini kaydetti.
Halka et ürünlerini pahalı etmek istemediklerini dile getiren Naimoğulları, “Bizim maliyetlerimizi düşürün, biz daha ucuza eti üreteceğiz bu ülkede… Maliyetleri artırarak bir yere varamazsınız. Üreticinin tek geliri süt ve canlı hayvandır” diye konuştu.

 
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