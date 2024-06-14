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Kaymaklı, Derviş Kolcu’ya emanet

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Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı’da teknik direktörlük görevi için Derviş Kolcu ile el sıkışıldı

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Kaymaklı, Derviş Kolcu’ya emanet
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Küçük Kaymaklı’da Olağan Seçimli Genel Kurul dün akşam gerçekleştirildi.
Münür Özler’in tek aday olduğu genel kurul öncesinde 2024-25 sezonu için teknik direktör olarak Derviş Kolcu ile anlaşma sağlandı.
Genel kurulun ardından Kolcu ile yapılan anlaşma resmiyete dökülecek ve yeni sezonda Küçük Kaymaklı yeniden Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek.
Derviş Kolcu 2021-22 sezonunda da Küçük Kaymaklı’da görev yapmıştı.
 
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