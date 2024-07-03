Ozempic uyarısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, zayıflamak amacıyla kullanılan Ozempic gibi kayıt dışı, izinsiz ilaç kullanımı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, zayıflamak için kullanılan Ozempic gibi kayıt dışı, izinsiz ilaç uyarısında bulundu. Kayıtsız ilaçların hem sağlık, hem de yasal açıdan ciddi riskler taşıdığına işaret eden birlik, bu tür kayıt dışı ilaçların sahtesinin de piyasada yaygın olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, zayıflamak amacıyla kullanılan Ozempic gibi kayıt dışı, izinsiz ilaç kullanımı konusunda uyardı.

İlaçların kayıtsız olarak kullanılmasının hem sağlık, hem de yasal açıdan ciddi riskler taşıdığına işaret eden birlik, güvenliği ve etkinliği hakkında herhangi bir garanti bulunmayan bu tür kayıt dışı ilaçların sahtelerinin de piyasada yaygın olarak bulunduğu yönündeki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısını da hatırlattı.

Tabipler Birliği açıklamasında şunlara yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı’ndan onaysız, ithalat izni olmayan ilaçların kullanımı hem tıbbi hem de yasal sorunlara yol açabilir. Kıbrıs'ın kuzeyinde, ilaçların ithalatı ve dağıtımı sıkı yasal düzenlemelere tabidir. İzinsiz, onaysız ilacı temin etmek ve/veya satmak hem bireyler hem de işletmeler için büyük mali ve hukuki riskler doğurur. Bu nedenle, ilaç kullanımı konusunda son derece dikkatli olunmalı ve yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılmalıdır. Hekimler, eczacılar ve hastalar bu konuda dikkatli davranmalıdır. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Dairesi, mutlaka etkin, yeterli ve yerinde denetimler yapmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ta Ozempic gibi kayıt dışı ilaçların kullanımında artış dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın onayını taşıyan ilaçlar dışında hiçbir ilacın kullanılmaması hem bireysel sağlık hem de toplumsal güvenlik açısından kritik bir gerekliliktir.”

