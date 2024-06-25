Erhürman, AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile birlikte Ankara’daki temaslarına devam ediyor.



Erhürman ile Toros, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü.