En fazla yağış Türkeli’ne düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Türkeli’ne düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Türkeli: 13 kg/m²; Dipkarpaz: 9 kg/m²; Girne: 8 kg/m²; Güzelyurt, Mehmetcik, Ziyamet:7 kg/m²; Yeşilırmak: 5 kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.