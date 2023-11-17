banner913
banner932
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
15 0
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
14 0
 
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
29 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
118 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
18 0
banner964
banner985

En fazla yağış Türkeli’ne düştü

banner476

banner974
En fazla yağış Türkeli’ne düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Türkeli’ne düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 itibarı ile  son 24 saatte  gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Türkeli: 13 kg/m²; Dipkarpaz: 9 kg/m²; Girne: 8  kg/m²; Güzelyurt, Mehmetcik, Ziyamet:7 kg/m²; Yeşilırmak: 5 kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4  kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.